صوتك لمصر.. إقبال أهالى السيدة زينب أمام اللجان الانتخابية

شهدت منطقة السيدة زينب زحامًا وإقبالًا كبيرًا من قبل الناخبين، الذين خرجوا للإدلاء بأصواتهم منذ بداية اليوم لفتح صناديق الاقتراع وبدء عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وحرص رجال الأمن على تنظيم الناخبين أمام اللجان مع منع حدوث تكدسات بين الأهالي أو حالات اختناق، وحرص رجال الأمن على تنظيم المرور تجنبًا لحدوث زحام مروري أمام اللجان.

وشهدت بعض اللجان كثافة في الإقبال منذ الساعات الأولى من بدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حماية أمنية للناخبين وتوفير أجواء مناسبة من قبل رجال الأمن المسئولين بتأمين مقرات اللجان الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.