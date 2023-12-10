عميد طب طنطا لـ"الدستور": اليوم عُرس انتخابى كبير فى حب مصر

أدلى الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا بصوته في مدرسة أم المؤمنين بمدينة طنطا.

وأكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب أن اليوم عُرس انتخابي كبير، مشيرًا في تصريحاته لـ"الدستور" إلى أن التوافد الذي شهدة اليوم من أمام اللجان يعبر عن عظمة المصريين الذين يعرفون حجم وقوة الوطن.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.