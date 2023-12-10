الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مسن من أمام لجان بورسعيد: "شاركت في الحرب والكل ينزل يشارك في الانتخابات"

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

بخطوات بطيئة نزل مسن يقيم في بورسعيد من مسكنه عقب ارتدائه ملابسه يتكأ على عكازه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لإيمانه أن صوته الكهل حق انتخابي.

 

ودعا في حديثه لـ “الدستور”، جميع المواطنين وخاصة الشباب للنزول للإدلاء بصوتهم لأن هم المستقبل، معقبا: “شاركت في الحرب والكل ينزل يشارك”.

 

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

الانتخابات الرئاسية 2024 إجراءات الانتخابات الرئاسية جريدة الدستور الهيئة الوطنية للانتخابات

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