الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

هشام الحصرى يتقدم مسيرة من أهالى قريته للتصويت فى انتخابات الرئاسة

هشام الحصري
هشام الحصري

تقدم هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مسيرة حاشدة من الناخبين بقريته ميت غراب التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وقال “الحصري” إن أهل قريته يهدفون من تلك المسيرة الحاشدة، لتوصيل رسالة للعالم، باصطفافهم خلف قيادة بلادهم ووعيهم بالتحديات التى تواجه البلاد.

وأضاف في تصريحات له اليوم إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي واجب وطني ودستوري على كل مواطن له حق التصويت في الانتخابات، داعياً جميع المواطنين للاصطفاف أمام اللجان الانتخابية وممارسة دورهم وحقهم الدستوري في اختيار القائد المناسب في تلك المرحلة.

وتابع أن الدولة حريصة على حث المواطنين على المشاركة السياسية في الانتخابات، وتفعيل ممارسة ذلك الحق الدستوري والواجب الوطني، وذلك في إطار خطوات بناء الجمهورية الجديدة التي يشارك في بنائها جميع المصريين، منذ ثورة ٣٠ يونيو.

وثمّن الحصري ما تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات وتجهيزات للعملية الانتخابية، وضمان الشفافية والحيادية ونزاهة العملية الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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