لجنة شرم الشيخ: إقبال كثيف من الوافدين للإدلاء بأصواتهم
أكد المستشار خالد عيد، رئيس اللجنة العامة قسم أول شرم الشيخ، أن العملية الانتخابية تسير بكل سهولة ويسر، وبصورة مُرضية، بعدد 11 لجنة فرعية، لافتًا إلى بدء عملية التصويت في موعدها الساعة التاسعة صباحًا.
وقال خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال متابعتها عمليات التصويت بأول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، إن الإقبال كثيف وخاصة على لجان الوافدين.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
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