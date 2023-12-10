محافظ بنى سويف يتابع فتح اللجان فى أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية

تابع الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة المتصل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بدء عملية التصويت في أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، داخل لجان ومقار الاقتراع بمحافظة بني سويف، والتي تضم 9 لجان عامة و497 لجنة فرعية داخل 450 مركزًا انتخابيًا، بجانب 4 لجان للمغتربين.

وواصل محافظ بنى سويف متابعاته لانتظام فتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة 9 صباحًا، ووفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث بدأت عملية التصويت في المواعيد الرسمية، وسط إجراءات تأمين بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية وقوات التأمين من القوات المسلحة والشرطة وتحت الإشراف القضائي.

وشدد محافظ بنى سويف على الاتصال المستمر بين مركز السيطرة والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لتذليل أية معوقات قد تتسبب في تأخر فتح بعض اللجان، والتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ، وتوفير الاحتياجات المستجدة أولًا بأول، ورصد الوضع بمحيط أماكن اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.