نشرة أخبار العاشرة| انطلاق انتخابات رئاسة الجمهورية و"السيسي" يُدلي بصوته

انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الانتخابات الرئاسية، وسط تشديدات أمنية مكثفة ومراقبة من منظمات المجتمع المدني؛ وذلك بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح مقرات اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية.

وشهدت لجان الاقتراع توافد مكثف للناخبين للإدلاء بأصواتهم، فيما حرص القضاة المشرفون على العملية الانتخابية على التواجد المبكر قبل موعد فتح وذلك لفتح المظاريف التي تحتوي على أوراق التصويت والتأكيد من وجود الحبر الفسفوري باللجان، وذلك فور، وفيما يلي أهم الأخبار التي وردت حتى الساعة.

الهيئة الوطنية للانتخابات تُعلن بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح مقرات اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وبدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، صباح اليوم الأحد.. للمزيد، اضغط هنا.

المرشح عبدالفتاح السيسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية.. للمزيد، اضغط هنا.

قرينة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تدلى بصوتها في الانتخابات الرئاسية

أدلت السيدة انتصار السيسي، قرينة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منذ قليل، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة.. للمزيد، اضغط هنا.

بالمجان.. عيادات متنقلة أمام لجان الجمالية للكشف على الناخبين

تواجدت سيارات تنظيم الأسرة والعيادات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة والسكان أمام لجان الجمالية الانتخابية في أول أيام انتخابات الرئاسة 2024، وذلك للكشف على المترددين من المواطنين بالمجان.. للمزيد، اضغط هنا.

هذا وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

من لهم الحق في الانتخاب؟



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.



كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.