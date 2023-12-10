الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: ما من حماية فعالة للمدنيين في قطاع غزة

جوتيريش
جوتيريش

 قال  الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأحد، من العاصمة القطرية الدوحة وخلال مشاركته في منتدى الدوحة: إن سلطة مجلس الأمن ومصداقيته تقوضتا لعدم القدرة على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بغزة.

وتابع:  ما من حماية فعالة للمدنيين في قطاع غزة وعدد الضحايا غير مسبوق.

وقال:  نواجه احتمال انهيار النظام الإنساني في قطاع غزة ولن أتخلى عن دعوتي لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة.

كما توجه بالشكر لقطرعلى جهود الوساطة بالتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة وإطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات.

اقتحام الأقصى

اقتحم عشرات المستعمرين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الاقصى المبارك، بالتزامن مع دعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع حلول عيد الأنوار اليهودي.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستعمرين اقتحموا باحات المسجد، بحماية من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته ، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". 

وأوضحت أن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، تعيق وصول المواطنين إلى المسجد. 

القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

وفي وقت سابق، هاجم المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، الأمين العام أنطونيو جوتيريش، بعد انتقاده للقصف الإسرائيلي لقطاع غزة، معتبرا أنه فقد بوصلته الأخلاقية.

وقال إردان في منشور على منصة "إكس": لقد مر أكثر من 30 يوما منذ أن تم ذبح أطفال جنوب إسرائيل عمدا على يد حماس، لكنك يا غوتيريش لم تقل شيئا عن مقبرة الأطفال التي حدثت في جنوب إسرائيل"، دون أن يقدم أي أدلة على مزاعمه.

وتابع “لقد فقدت بوصلتك الأخلاقية، ولا يمكنك أن تظل أمينا عاما، ولو لدقيقة أخرى، وأشار إلى أن أي ممثل للأمم المتحدة، يعقد مقارنة زائفة وغير أخلاقية، يثبت أنه يعاني من ” فساد أخلاقي" على حد تعبيره.

واستخدم جوتيريش المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي لم يستخدم منذ عقود، لإجبار مجلس الأمن الدولي على مناقشة قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار.

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