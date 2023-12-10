الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجارديان: انقسام واضح بين الأجيال فى الولايات المتحدة حول دعم فلسطين

غزة
غزة

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن هناك انقسامًا واضحًا بين الأجيال في الولايات المتحدة الأمريكية حول دعم فلسطين والقضية الفلسطينية.

الحرب في غزة 

وقالت الصحيفة: بدأ الانقسام الحاد بين الأجيال واضحًا مع خروج الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بوقف إطلاق النار والتعبير عن رفضهم لدعم بايدن للحرب الإسرائيلية في غزة، ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة قبل ما يقرب من شهرين، كان الشباب الأمريكيون الغاضبون في طليعة حركة التضامن الفلسطينية المتنامية.

 وتابعت الصحيفة: لقد قادوا الاحتجاجات في واشنطن وفي جميع أنحاء البلاد للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار والتعبير عن رفضهم لدعم جو بايدن للحملة العسكرية الإسرائيلية، التي أودت بحياة آلاف الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، وأغرقت غزة في كارثة إنسانية.

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الانقسام بين الأجيال

وقالت الجارديان: يؤدي الانقسام بين الأجيال حول القضية الفلسطينية، إلى تغيير شروط نقاش السياسة الخارجية في واشنطن، حيث كان الدعم لإسرائيل منذ فترة طويلة يحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي وشبه الإجماع، وقبل عام انتخابي مثير للجدل بالفعل، هناك دلائل على أن هذه القضية يمكن أن تشكل تهديدًا لآفاق فوز بايدن بإعادة انتخابه في عام 2024.

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تحول في المواقف

وقال شبلي تلحمي، أستاذ أنور السادات للسلام والتنمية في جامعة ميريلاند، الذي درس المشاعر العامة الأمريكية بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: "هناك شيء عميق يحدث في الطريقة التي يفكر بها الشباب الأمريكي، وخاصة الديمقراطيين، حول هذه القضية".

وقال تلحمي: "إنه التحول الأعمق الذي رأيته خلال فترة قصيرة من الزمن". وبينما تتطور المواقف العامة في كثير من الأحيان أثناء الحرب، إلا أنه قال إن مثل هذا التأرجح الكبير يشير إلى أن "الأمر ليس عرضيًا".

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إسرائيليون يطالبون بالإفراج عن الرهائن فى غزة

التعاطف مع فلسطين 

وقالت الجارديان: يواصل الأمريكيون بشكل عام التعاطف مع إسرائيل، لكن الاستطلاعات تظهر انقسامات صارخة حسب الانتماء الحزبي والعمر، والشباب الأمريكيون أكثر ميلًا بكثير من الأمريكيين الأكبر سنًا للتعبير عن تعاطفهم مع الفلسطينيين، والاختلاف مع رد فعل بايدن واستراتيجيته، وهو اتجاه واضح بشكل خاص بين الديمقراطيين.

ووجد استطلاعان للقضايا الحرجة أجرتهما جامعة ميريلاند، الأول تم إجراؤه بعد وقت قصير من 7 أكتوبر والثاني بعد أربعة أسابيع من الهجوم، أن عدد الديمقراطيين الشباب الذين قالوا إن بايدن "مؤيد للغاية لإسرائيل" قد تضاعف في حين أن النسبة المئوية لمن قالوا إن بايدن "مؤيد للغاية لإسرائيل" قد تضاعفت. وقالوا إنهم أقل احتمالية لدعمه في عام 2024 بناءً على موقفه من القضية الإسرائيلية الفلسطينية بأكثر من الضعف.

ومن بين الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا، قالت الأغلبية - 52% - إنهم أكثر تعاطفًا مع الفلسطينيين من الإسرائيليين، وفقًا لاستطلاع أجرته جامعة كوينيبياك صدر في منتصف نوفمبر. ويمثل هذا تراجعًا حادًا عن الاستطلاع الذي أجري في الشهر السابق، بعد هجوم 7 أكتوبر، عندما قال 41% من الشباب إنهم يتعاطفون مع الإسرائيليين، مقارنة بـ 26% قالوا إنهم يتعاطفون مع الفلسطينيين.

الشباب صحيفة الجارديان صحيفة الجارديان البريطانية الأجيال دعم فلسطين مظاهرات دعم فلسطين

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