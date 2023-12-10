السيدات تتصدرن المشهد في المشاركة بالانتخابات الرئاسية بدمياط (صورة)

تصدرت السيدات المشهد في المشاركة بالعملية الانتخابية لاختبار رئيس الجمهورية 2024، في محافظة دمياط.

وعرضت فضائية الحياة مقاطع من اصطفاف عدد كبير من السيدات داخل اللجان الانتخابية، مع البدء في عملية التصويت للانتخابات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024، عملية التصويت، وسط اصطفاف عدد كبير من المواطنين أمام اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات للإدلاء بأصواتهم.

مصر تنتخب الرئيس

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بجانب توفير كافة الإجراءات الصحية واللوجستية التى تساعد كبار السن وذلك علي كافة المستويات.