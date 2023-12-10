فتح اللجان الانتخابية أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى البحيرة

فتحت اللجان الانتخابية بمدرسة الحاج أحمد هويدي الابتدائية التابعة للجنة العامة رقم ١٤ ومقرها مركز شرطة الدلنجات، أبوابها في أول أيام الاقتراع في انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي تستمر على مدار 3 أيام.

وكانت الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحيرة قد انتهت من جميع التجهيزات الخاصة باللجان، حيث تشارك المحافظة بعدد 672 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 855 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين بالمحافظة أكثر من 4 ملايين مواطن ومواطنة.

وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

الانتخابات الرئاسية 2024