"الحاجة عصمت" من 6 الصبح أمام لجنتها بانتخابات الرئاسة: الوطن يستحق

امتزجت طوابر الناخبين أمام لجنة الشهيد محمد جمال بمصر القديمة بين الشباب وكبار السن للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

ووسط الطوابير، وفر الشباب مساحة للحاجة عصمت المغربي لتجلس وتستريح مستندة على عكازها الخشبي، في انتظار فتح اللجان.

وقالت المغربي، إنها تقف أمام اللجنة من السادسة صباحا حتى تكون من أول المصوتين، وتجنب ساعات الزحام، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وحثت المواطنين على النزول والمشاركة من أجل مصر.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 ستجرى بإشراف قضائي كامل في كافة اللجان الفرعية بجميع محافظات الجمهورية وأن موعد بدء فرز اللجان الانتخابية سيكون في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر أخر أيام الانتخابات وفقا للجدول الزمني.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.