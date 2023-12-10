شباب ومسنين يحتشدون أمام اللجان الانتخابية بالإسكندرية: واجبنا تجاه بلدنا

توافد العشرات من الشباب وكبار السن على اللجان الانتخابية، للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث اصطف المواطنين رجال ونساء ومسنين أمام اللجان بمنطقة المندرة شرق الإسكندرية.

وبدأت المقرات الانتخابية في استقبال المواطنين، وتنظيم الصفوف، استعدادا لدخول الناخبين إلى لجانهم والإدلاء بأصواتهم مع الدقائق الأولى لفتح اللجان الانتخابية.

وقال أحد السيدات المسنات، إنها سعيدة بمشاركتها في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس مصر، وهو ما يجب على كل مواطن فعله كبار وصغار.

وأضافت أنها لديها إبن شاب سيشارك أيضًا في الإدلاء بصوته مؤكدة أن واجبنا توعية أبنائنا لاختيار مستقبلهم، ويجب على كل أب وأم توعية أبنائه بحقوقهم فهذا حق وواجب علينا

واستعدت محافظة الإسكندرية لاستقبال الانتخابات الرئاسية التي تنطلق اليوم الأحد وتستمر لمدة 3 أيام، حيث تم التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في لجانهم الانتخابية.

وتضم محافظة الإسكندرية 351 مقرا انتخابيا يتضمن 35 مركزا للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين، كما تضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، حيث أن عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.