انطلاق انتخابات الرئاسة بمشاركة واسعة من مستفيدى "حياة كريمة" فى أبوحمص بالبحيرة

انطلقت، اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية في مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، بمشاركة واسعة من المواطنين، ومن بينهم العديد من المستفيدين من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وحرصت السيدات المستفيدات من المبادرة على المشاركة في الانتخابات، حيث أعربن عن سعادتهن بالمشاركة في هذه العملية الديمقراطية الهامة، مؤكدات على أهمية اختيار رئيس قادر على تحقيق التنمية والرخاء للوطن.

وشهد مقر الانتخابات الرئاسية بمركز أبوحمص توافدًا كبيرًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، حيث حرصت الأجهزة الأمنية على توفير كل الإمكانات اللازمة، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الهدوء والانتظام.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، وهم: عبدالفتاح السيسي، وعبدالسند يمامة، وحازم عمر، وفريد زهران.