الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محافظ الدقهلية يتابع فتح المقار الانتخابية ووصول رؤساء اللجان الفرعية وأعضائها

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد، فتح اللجان الانتخابية ووصول رؤساء اللجان الفرعية وأعضائها لبدء مهام عملهم في أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية، وذلك من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة.

 

 وقال محافظ الدقهلية، إن جميع اللجان الانتخابية الفرعية تم فتحها وتم وصول أعضاء اللجان لبدء أعمال التصويت دون أي معوقات، مشيرًا إلى أن جميع اللجان مجهزة على أعلى مستوى وتم توفير أماكن انتظار للمواطنين.

 متابعة دقيقة على مدار اليوم من قِبل ممثلي كافة الجهات لسير الانتخابات

وأوضح "مختار" أن هناك متابعة دقيقة على مدار اليوم من قِبل ممثلي كافة الجهات من داخل مركز الشبكة الوطنية لتذليل كافة المعوقات من خلال المتابعة مع غرف العمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية.

وأشار المحافظ  إلى أن اليوم هو أول ايام إثبات الشعب المصري للعالم أنه شعب واعٍ ومسئول ومحب لوطنه وداعم لكافة قرارات دولته من خلال مشاركته الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية في الدقهلية

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبًا و1119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرًا انتخابيًا وهم كالآتي (عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان).

 وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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