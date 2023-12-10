الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وكيل "صحة الدقهلية": أطقم طبية مدربة للتعامل مع أي طارئ خلال الانتخابات

الدكتور شريف مكين
الدكتور شريف مكين

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، وذلك بتوفير الأطقم الطبية اللازمة بمختلف اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة.

وأشار "مكين"، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن محافظة الدقهلية تضم ٩٤٧ لجنة فرعية و٦٦٤ مقرًا انتخابيًا، تم عمل خطة محكمة لتغطية هذا الكم من اللجان بالأطباء، وذلك للتعامل مع أي حالات طارئة قد تصيب المواطنين أو المشرفين على العملية الانتخابية.

ولفت وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إلى أن الأطقم الطبية مدربه على التعامل مع الحالات الطارئة وتوفير الرعاية اللازمة داخل مقار اللجان طوال فترة الانتخابات، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بعدد كبير من سيارات الاإسعاف وعمل نقاط تمركز بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك للتدخل السريع مع أي حالة طارئة.

 تنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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