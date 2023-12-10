للتصويت بانتخابات الرئاسة.. الحاج رمضان من 7 صباحا أمام لجنته لآداء واجبه الوطني

وقف الحاج رمضان مستندا على عصاه أمام لجنته الانتخابية منتظرًا بدء عملية التصويت للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، ولم يمنعه كبر سنه عن واجبه الوطني.

قال الحاج رمضان حسن محمد، 76عامًا، من الإسكندرية، إنه حريص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوته في الاستحقاق الدستوري، مضيفا أنه يسكن بمنطقة الفلكي وجاء للجنته الانتخابية بمدرسة عبد الخالق حسونة في المندرة، مصرا على آداء الواجب الوطني على كل مواطن مصري.

وقال الرجل السبعيني إنه يشارك في الانتخابات منذ 2007، ولكن عقب ثورة 30 يونيو زاد اهتمامه بالمشاركة، وللمرة الثانية يشارك في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس الجمهورية.

ودعا الحاج رمضان الشباب وكافة فئات الشعب للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، لأنه حدث هام لمصر ومستقبل وطننا.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

غرامة عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

في حالة عدم مشاركة المواطن في الانتخابات الرئاسية، يفرض القانون رقم 45 لسنة 2014 غرامة قدرها 500 جنيه على كل شخص يكون اسمه مسجلًا في قائمة الناخبين ويتخلف عن التصويت بدون عذر مقبول

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024