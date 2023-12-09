محلل سياسى: مصر فى عين المؤامرة ويجب على الجميع دعمها فى رفضها التهجير القسرى للفلسطينيين

قال الدكتور محمود صيام، الكاتب والمحلل السياسي من خان يونس، إن مصر في عين الخطر وعين المؤامرة، وقد يكون التركيز عليها كما يتم التركيز بالضغط على قطاع غزة، فيجب أن ينتبه الجميع وخاصة الدول العربية، مشيرًا إلى أن الحديث عن التهجير القسري للفلسطينيين الذي يثار في الإعلام الغربي والإعلام الإسرائيلي رفضته مصر والأردن منذ البداية.

وأضاف المحلل السياسي، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن كل التطمينات التي تخرج على لسان قيادة الحكومة الإسرائيلية لا يمكن تصديقها، فكل ما يجري على الأرض يقول إنهم يحاولون الإزاحة القسرية للمدنيين الفلسطينيين باتجاه الحدود المصرية، مشيرًا إلى أن المقدمات تنبئ عن النتائج.

وتابع: "المحصلة أننا استطعنا أن نعرف مدى تفكيرهم، فهم لم يخفوا هذا الأمر من البداية، فجميعم أكدوا على ضرورة العمل على تقليل كثافة القطاع السكاني بإزاحة أكثر من مليون و200 فلسطيني إلى منطقة سيناء في مصر، فيجب أن نتنبه إلى ذلك".

وأوضح، أن المواطن الفلسطيني يحارب بدمه ويحارب بيديه وصدره العاري، وهو صامد على أرضه، ويموت بشكل يومي بكثير من الأشكال، كما أنه يعاني الجوع والمرض وقلة الدواء، لكنه متشبث في أرضه، مؤكدًا أن هذا جزء من الصد للمؤامرة الإسرائيلية، لكن الجزء الآخر سيأتي من الدول العربية، فيجب أن يدعم الجميع مصر.