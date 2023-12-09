السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة “القاهرة الإخبارية": 6000 إصابة خطيرة بين صفوف جيش الاحتلال حتى اليوم

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من القدس المحتلة، إن هناك توتر شديد بين الأوساط الإسرائيلية بعد الحديث عن أعداد الجرحى والمصابين في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أبو شمسية، اليوم السبت، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الخبراء العسكريين الفلسطينيين يقولون إن الاحتلال عادة لا يعلن عن ضحاياه ومصابيه بشكل دقيق أو صحيح، ولكنه في كل حروبه يصرح فقط عن 10% من ضحاياه، مؤكدةً أن هناك تكتم وضبابية شديدة في التعامل مع هذه الأرقام.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن آخر الأخبار التي تحدث عنها الإعلام الإسرائيلي وتحديدًا صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تشير إلى وجود 5 آلاف جريح في صفوف الاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن هذه الأعداد حصرًا فقط على جنود الاحتياط وبأن المقاتلين النظاميين جيش الاحتلال هو المسؤول فقط عن الإعلان عن إصابتهم وقدر عددهم بألف مصاب.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن الحصيلة النهائية منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى يومنا هذا بلغ إجمالي الإصابات في صفوف جيش الاحتلال إلى 6 آلاف حتى الآن، ويتجه الحديث إلى أن هذه الإصابات بالغة الخطورة.

وعن أرقام الإصابات المتنوعة داخل صفوف جيش الاحتلال، قالت أبو شمسية، إن هناك 58% من الـ 5 آلاف كانوا قد أصيبوا في أديهم وأرجلهم إصابات حرجة جدًا، إضافة إلى الحديث عن 100 من الجنود كانوا قد أصيبوا بالعمى الكامل نتيجة المعارك وإصابتهم بالشظايا وما إلى ذلك.

وتابعت: "من الأرقام المهمة أيضًا، أن 12% من المصابين من الجنود كانوا قد أصيبوا بتهتك في أعضائهم الداخلية، عدا عن ذلك 7% من الجنود المصابين يتعرضون وتلقون علاج نفسي بسبب إصابتهم النفسية"، مؤكدةً وجود 2000 جندي أصبحوا يصنفون على أنهم معاقون، وهذا يعني أن هنالك نقص أيضًا في أعداد الجنود من فئة الاحتياط بقيمة 2000 جندي أصبحوا الآن غير قادرين على الخدمة في جيش الاحتلال وهذا يعني نقص في أعداد الجنود المقاتلين في صفوف الجيش ككل.

ونوّهت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أن هنالك خسائر فادحة يتكبدها الجيش الإسرائيلي بالاضافة إلى الخسائر العسكرية من قوة وعدة وعتاد إلى الخسائر في صفوف جنوده.

وأوحضت، أن اليوم كان هناك حديث عن قدوم طائرة مروحية تحمل العشرات من الجنود المصابين إلى تل أبيب، وهذا أيضًا يتناهى مع ما ذكرناه بأن هنالك ضبابية وعدم صحة الأخبار المتداولة من الجانب الإسرائيلي الذي يحاول دائمًا تقليص ضرباته وأعداد مصابيه.

القاهرة الإخبارية الإعلام الإسرائيلي العمى الكامل 5 آلاف جريح 6 آلاف علاج نفسي الخسائر العسكرية

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