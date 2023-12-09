أتالانتا يداوي جراحه بالفوز على ميلان في الدوري الإيطالي

سقط فريق إيه سي ميلان أمام مضيفه أتالانتا بنتيجة 2 / 3، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تغير سيناريو اللقاء أكثر من مرة، حيث تقدم أتالانتا مرتين في النتيجة عبر مهاجمه أديمولا لوكمان في الدقيقتين 38 و55، ليرفع اللاعب النيجيري رصيده إلى 6 أهداف في الدوري هذا الموسم.

لكن ميلان صمد بقوة وأدرك التعادل مرتين الأولى برأسية رائعة للنجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو بعد ركلة ركنية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 80، أحرز لوكا يوفيتش هدف التعادل الثاني بعد تمريرة من زميله الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

لم تتوقف الإثارة عند هذا الحد بل احتسب حكم اللقاء ست دقائق وقت بدل ضائع، تعرض خلالها دافيد كالابريا مدافع ميلان للطرد لحصوله على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 93.

استغل فريق أتالانتا النقص العددي وسجل هدفا ثالثا عبر مهاجمه لويس مورييل في الدقيقة 95 بلمسة رائعة بالكعب ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة للغاية.

بهذه الخسارة فرط ميلان في سلسلة نتائجه الإيجابية مؤخرا بتعادل وفوزين متتاليين في آخر ثلاث جولات ليتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الثالث بعدما تلقى خسارته الرابعة هذا الموسم.

أما فريق أتالانتا بقيادة مدربه جيان بيير جاسبريني فقد خرج من نفق مظلم بعد ثلاث هزائم وتعادل في الجولات الأربع الأخيرة.

وحقق فريق أتالانتا فوزه السابع في مسابقة الدوري الإيطالي، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن فيورنتينا الذي يحل ضيفا ثقيلا على روما غدا الأحد في نفس الجولة.

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