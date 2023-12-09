السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أتالانتا يداوي جراحه بالفوز على ميلان في الدوري الإيطالي

ميلان وأتالانتا
ميلان وأتالانتا

سقط فريق إيه سي ميلان أمام مضيفه أتالانتا بنتيجة 2 / 3، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تغير سيناريو اللقاء أكثر من مرة، حيث تقدم أتالانتا مرتين في النتيجة عبر مهاجمه أديمولا لوكمان في الدقيقتين 38 و55، ليرفع اللاعب النيجيري رصيده إلى 6 أهداف في الدوري هذا الموسم.

لكن ميلان صمد بقوة وأدرك التعادل مرتين الأولى برأسية رائعة للنجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو بعد ركلة ركنية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 80، أحرز لوكا يوفيتش هدف التعادل الثاني بعد تمريرة من زميله الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

لم تتوقف الإثارة عند هذا الحد بل احتسب حكم اللقاء ست دقائق وقت بدل ضائع، تعرض خلالها دافيد كالابريا مدافع ميلان للطرد لحصوله على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 93.

استغل فريق أتالانتا النقص العددي وسجل هدفا ثالثا عبر مهاجمه لويس مورييل في الدقيقة 95 بلمسة رائعة بالكعب ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة للغاية.

بهذه الخسارة فرط ميلان في سلسلة نتائجه الإيجابية مؤخرا بتعادل وفوزين متتاليين في آخر ثلاث جولات ليتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الثالث بعدما تلقى خسارته الرابعة هذا الموسم.

أما فريق أتالانتا بقيادة مدربه جيان بيير جاسبريني فقد خرج من نفق مظلم بعد ثلاث هزائم وتعادل في الجولات الأربع الأخيرة.

وحقق فريق أتالانتا فوزه السابع في مسابقة الدوري الإيطالي، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن فيورنتينا الذي يحل ضيفا ثقيلا على روما غدا الأحد في نفس الجولة.

اقرأ أيضا.. ميلان يعبر فروسينونى ويثبت أقدامه بين كبار الدورى الإيطالى

اقرأ أيضا.. ميلان يواصل تعثره في الدوري الإيطالي بتعادل مثير مع ليتشي
 

أتالانتا ميلان الدورى الايطالى مباراة أتالانتا وميلان أتالانتا يهزم ميلان

مواد متعلقة

أخبار فاتتك| ميلان يعبر فروسينونى ويثبت أقدامه بين كبار الدورى الإيطالى.. وتحذير من تسونامى فى 4 دول

ميلان يعبر فروسينونى ويثبت أقدامه بين كبار الدورى الإيطالى

الأكثر قراءة

أحمد موسى يحذر من اغتيال أنطونيو جوتيريش من قِبل الموساد الإسرائيلى

58 ألف منشور.. سرّ تداول قفزة "ولعت" التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

خبراء فلسطينيون: مصر تواجه المخطط الإسرائيلى بقوة وتصر على إقامة دولتنا المستقرة

عاجل.. 6000 إصابة خطيرة بين صفوف جيش الاحتلال حتى اليوم

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

ضياء رشوان: أى اعتداء على سيادة مصر سيشكل تهديدًا للأمن الإقليمى والعالمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟