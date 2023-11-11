السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميلان يواصل تعثره في الدوري الإيطالي بتعادل مثير مع ليتشي

ميلان
ميلان

فرض ليتشي  التعادل 2 -2 على ضيفه ميلان اليوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 

 

وانتهى الشوط الأول بتقدم ميلان بهدفين حملا توقيع المهاجم الفرنسي المخضرم اوليفيه جيرو في الدقيقة 28 ولاعب الوسط الهولندي تيجاني ريجنديرز في الدقيقة 35. 

 

لكن ليتشي انتفض في الشوط الثاني ورد بهدف عن طريق نيكولا سانسوني في الدقيقة 66 والزامبي لاميك باندا في الدقيقة 70. وفي الوقت بدل الضائع من تعرض أوليفييه جيرو مهاجم ميلان للطرد. 

 

وواصل ميلان مسلسل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي حيث فشل في تحقيق أي انتصار في أخر أربع مباريات، إذ خسر أمام يوفنتوس وأودينيزي وتعادل مع نابولي في الجولات الثلاث الماضية.

 

 ورفع ميلان رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث مقابل 14 نقطة لليتشي في المركز الثالث عشر.

 

 تشكيل ميلان


حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كالاباريا – ثياو – توموري - هيرنانديز.

خط الوسط: بوبيجا - كرونيتش - ريجنديرز.

خط الهجوم:  تشوكويزي- جيرو- لياو.

 

 

 

ليتشي الدورى الايطالى ميلان جيرو ريجنديرز

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