السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"المهندس والمهنة".. ندوة بنقابة المهندسين في الإسكندرية

ندوة بنقابة المهندسين
ندوة بنقابة المهندسين

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي ندوة بعنوان “المهندس والمهنة” بحضور المهندس صلاح حامد أمين النقابة، ولجنة مزاولة وممارسة المهنة برئاسة الدكتورة هبة المغربي والمهندسة صفاء منير مدير الإدارة الهندسية بالمستشفيات الجامعية.

وقال المهندس صلاح حامد إن مزاولة مهنة الهندسة تسعى إلى تنظيم العمل الهندسي وتطويره ووضع النظم الهندسية المتكاملة لرفع شأن مهنة الهندسة ورعايتها والارتقاء بمستواها وتحقيق أهداف نقابة المهندسين كتنظيم مهني لصالح المهندسين ومهنة الهندسة والصالح العام وفقًا لمختلف التخصصات وعدم ممارسة غير المهندسين لمهنة الهندسة التي تسعي النقابة جاهدة لتنظيمها بين المهندسين والمؤسسات الهندسية المختلفة.

وطالب “حامد” جميع الشركات بعدم إسناد أو استلام أي أعمال إلا من خلال اعتماد مهندس استشاري متخصص.
كما أكدت الدكتورة هبة المغربي أن ممارسة المهنة من الموضوعات الهامة جدًا لمزاولة المهندس المهنة طبقا للتخصص العام والدقيق، ولذا تهدف اللجنة للعمل على توعية شاملة لتصل لكل مهندس عن أصول ممارسة المهنة على الشكل الصحيح حتى يتفادى الوقوع في أي أخطاء أثناء الممارسة وطبقا لقانون نقابة المهندسين المصرية رقم 66 لسنة 74 وتعديلاته ولائحته التنفيذية من خلال نقابة المهندسين المصرية، لذا نناشد المهندسين بضرورة معرفته بكلًا من قانون العمل، قانون نقابة المهندسين والالتزام به، بما يحفظ حقه والالتزام بواجباته مهنيا.

كما قالت المهندسة صفاء منير، إن ممارسة المهنة في الجهات الحكومية تكون مسئولية جميع أعمال المتابعة ومراجعة ومباشرة جميع الأعمال بعد اللجان المختصة فيجب علي المهندس الالتزام بالاشتراطات الفنية وتوصيف العمل طبقًا لأصول الصناعة، والتركيز علي عدم استلام أي عهدة أو التوقيع عليها لأن ذلك من اختصاص الإداريين أو الفنيين والمعاونين فيجب على المهندس حماية نفسه وجهة عمله من أخطاء قد تضر بالصالح العام.

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