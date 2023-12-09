السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بنتيجة مانشستر سيتي نفسها.. أستون فيلا يسقط أرسنال ويصعد للمركز الثالث بالبريميرليج

ماكجين
ماكجين

انتصر أستون فيلا على ضيفه أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، في المباراة التي جعتمهما ضمن لقاءات الجولة الـ16 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

وحقق أستون فيلا ثاني انتصاراته على التوالي على الأندية المتنافسة على اللقب بعد فوزه على مانشستر سيتي في مباراة الجولة الماضية بنفس النتيجة.

وأنهى أستون فيلا الشوط الأول من المباراة متقدمًا بنفس النتيجة.

واستحوذ لاعبو فريق أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي بمستوى متوسط لأرسنال وضعيف لأستون فيلا.

وسجل جون ماكجين هدف التقدم لأستون فيلا في الدقيقة السابعة من بداية المباراة.

وحاول لاعبو أرسنال تسجيل هدف التعادل في الدقائق التالية من المباراة ولكن محاولاتهم لم تنجح في هز شباك أستون فيلا.

وسدد لاعبو أستون فيلا كرة واحدة على المرمى من 5 محاولات وخرجت 4 كرات من الملعب، مقابل 4 تسديدات من 8 محاولات لفريق أرسنال وخرجت 4 من الملعب.

واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 53% مقابل 47% لفريق أستون فيلا.

وازداد استحواذ لاعبي فريق أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة ولكن الأداء الهجومي كان ضعيفًا من كلا الفريقين.

وأهدر لاعبو أرسنال العديد من الفرص لتسجيل هدف التعادل، بينما اعتمد فريق أستون فيلا على تأمين دفاعه واللعب على الهجمات المرتدة على أمل تسجيل هدف ثانٍ يؤمنون به انتصارهم.

وسجل كاي هافيرتز هدف التعادل لفريق أرسنال في الدقيقة 90 ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي وجود لمسة يد.

وسدد لاعبو أستون فيلا  3 كرات على المرمى من 8 محاولات خلال المباراة وخرجت 5 كرات من الملعب، مقابل 5 تسديدات من 11 محاولة لفريق أرسنال وخرجت 6 كرات من الملعب.

واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب بنسبة 61% مقابل 39% لصالح فريق أستون فيلا.

ورفع أستون فيلا رصيده لـ35 نقطة يصعد بها للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، فيما توقف رصيد أرسنال عند 36 نقطة في المركز الثاني.

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