الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"وكيل تعليم بالجيزة" يتابع جاهزية المدارس للانتخابات الرئاسية

أشرف سلومة وكيل وزارة
أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

تفقد  أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، المقرات الانتخابية بإدارات الجيزة التعليمية للوقوف على جاهزيتها لاستقبال العرس الانتخابي الذي سيبدأ الأحد 10 ديسمبر وحتى الثلاثاء 12 ديسمبر، حيث يدلي أبناء الجيزة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بإجمالي أصوات فوق الستة ملايين صوت.

وقال "سلومة"، في بيان صحفي: "يرى العالم أجمع تكاتف وتماسك الشعب المصري الذي يعي جيدًا ما يصبوا إليه من مستقبل مشرق لوطننا الغالي مصر".

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وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة لجنة مدرسة مدرسة الصفا والمروة الإعدادية  بإدارة الهرم التعليمية وتضم 13 لجنة فرعية، رافقه خالد عبد الحميد مدير عام الإدارة، ورئيس حي الهرم، ووكيل الإدارة، ومدير الاتصال السياسي.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة لجنة مدرسة الرائد محمد محمود بإدارة العمرانية، وتضم عدد 4 لجان فرعية، ولجنة مدرسة الشهيد أسامة هشام أحمد والتي تضم عدد 2 لجنة فرعية، وقد رافقه خلال الجولة محمد فايز مدير عام الإدارة، ومدير المدرسة،  ومدير الاتصال السياسي.

وفي إدارة جنوب، تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة لجنة مدرسة النهضة الرسمية لغات والتي تضم عدد 2 لجنة فرعية، ولجنة مدرسة أنس بن مالك الابتدائية التي تضم عدد 2 لجنة فرعية، وذلك برفقة عبد المقصود السعيد مدير عام الإدارة ووكيل الإدارة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بضرورة توفير المناخ المناسب للناخبين والعمل على راحتهم بوضع مقاعد خارج اللجان للجلوس عليها وقت الانتظار للدخول للتصويت، وكذلك توفير سبل الراحة للمستشارين، ونظافة المكان والحمامات، كما وجه بضرورة إزالة أي وسائل ضوضاء خارج أسوار اللجان وذلك بالتعاون مع الحي. 

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