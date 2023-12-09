كيف نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال عهد الرئيس السيسي؟

قال المهندس سطوحي مصطفى رئيس جمعية مستثمري أسوان، إنه خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت مصر في جذب استثمارات أجنبية هامة مما ساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاح جذب الاستثمارات الأجنبية هو التركيز الحكومي على تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.

وأكد أنه في البداية، اتخذت الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والقانونية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، مثل تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية وتشديد الرقابة على الفساد كما أطلقت مصر عدة برامج لتعزيز الاستثمار وتقديم حوافز مالية وضريبية للمستثمرين الأجانب.

وأوضح أنه علاوة على ذلك، نجحت مصر في تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، بما في ذلك تطوير الموانئ والمطارات وتوسيع شبكة النقل وتحسين خدمات الاتصالات والطاقة وهذه الجهود ساهمت في جعل مصر وجهة مغرية للاستثمارات الأجنبية.

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، نجحت الحكومة في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد كما أنها أبرمت اتفاقيات وشراكات استراتيجية مع عدة دول وشركات دولية لتنفيذ مشاريع تنموية كبيرة.

وأوضح أنه من المهم أيضًا التأكيد على الجهود التسويقية الفعّالة التي قامت بها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال إجراء مؤتمرات دولية وفعاليات ترويجية لعرض الفرص الاستثمارية في البلاد. كما شهدت مصر تبني سياسات استثمارية مفتوحة وواضحة تعزز الشفافية وتقدم حماية قانونية للمستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، شكلت الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة القاعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تبسيط القوانين الضريبية وتحسين البيئة التنظيمية وتعزيز التحول الرقمي وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي.

وأكد أنه نتيجة لهذه الجهود، شهدت مصر زيادة كبيرة في مدخلات الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة، وشهدت تنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية، الصناعة، الطاقة، السياحة، والزراعة.

وأوضح أنه باستمرار تحقيق هذه النجاحات وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، يمكن توقع المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ستساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية مهمة في المنطقة والعالم.