الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بسياحة اليخوت خطوة مهمة لجذب الاستثمارات

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، بإعطاء أهمية خاصة بملف سياحة اليخوت، بمثابة خطوة مهمة للترويج للسياحة المصرية وجذب أقطاب سياحة اليخوت وتنظيم رحلات لأشهر العاملين والخبراء بالمجال.

جذب المستثمرين

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن الاهتمام بسياحة اليخوت تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز بيئة الاستثمار ووضع حوافز جديدة لجذب المستثمرين وزيادة الغرف السياحية، بجانب دعم الفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة ومساعدتها على النهوض وتقسيط المستحقات والغرامات المتأخرة عليها.

وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة تحويل مصر من بلد يبيع منتج سياحي إلى بلد سياحي، والاهتمام بالموظفين والعاملين بالقطاع وتدريبهم على أعلى مستوى، والارتقاء بجودة الخدمات بالفنادق.

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إطلاق حملات ترويج عالمية

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى ضرورة فتح أسواق جديدة للسياحة المصرية وإطلاق حملات ترويج عالمية، تستهدف تغير الصورة الذهنية التي تسعى الجماعات المتطرفة وتطوير الظلام في الغرب ترويجها، والتأكيد على حالة الاستقرار ومعدلات الأمان التي وصل لها الشارع المصري.

وتابع عضو مجلس النواب، أن سياحة اليخوت تعد من أنواع السياحة الغالية وتخص فئة معينة وكان الاهتمام بها في مصر قليل، وإجراءات دخول اليخوت الأجنبية لمصر كان أمر بالغ الصعوبة، فيتطلب الحصول على 13 موافقة لجهات مختلفة، ما يجعل الأمر يمثل معاناه لصاحب اليخت.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد أشار إلى أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعطاء أولوية خاصة لملف سياحة اليخوت، وتقديم التيسيرات والحوافز لهذا القطاع المهم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف شديد الأهمية، موضحًا أنه أصدر - في شهر أغسطس 2022 - قرارًا بشأن لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانيء البحرية والذي نصّ على إنشاء "نافذة رقمية" موحدة لليخوت تتولى وزارة النقل - من خلال قطاع النقل البحري - إدارتها والإشراف عليها وتطويرها واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة.

النائب نادر الخبيري توجيهات الرئيس الرئيس السيسي سياحة اليخوت وجذب الاستثمارات للترويج للسياحة المصرية

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