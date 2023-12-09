السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تزيين سيارات الأجرة بالغربية باللافتات لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

سيارات باللافتات
سيارات باللافتات لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات

في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية التي ستنطلق غدًا في جمهورية مصر العربية، تطوع مجموعة من المواطنين داخل محافظة الغربية، بمبادرة بهدف تشجيع المشاركة السياسية وزيادة الوعي الانتخابي بين الناخبين، وزينوا سيارات الأجرة في المحافظة بلافتات تحمل رسائل تدعو المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية وتحمل أرقام اللجان وتعليمات مفيدة للمواطنين خلال فترة الانتخابات التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقال طارق الصيفي، أحد المشاركين في المبادرة، إن سيارات الأجرة تعتبر وسيلة نقل شعبية في المحافظة، وتستخدم يوميًا من قبل الكثير من الأشخاص، وتم اختيارها كوسيلة للتواصل مع الجمهور ونشر رسالة المشاركة الانتخابية بشكل فعال، حيث تم تجهيز السيارات بلافتات كبيرة تحمل رسائل بسيطة وواضحة تدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات وتذكرهم بأهمية صوتهم في تحقيق التنمية.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي كجزء من الجهود الرامية لتعزيز المشاركة السياسية وتوعية الناخبين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، حيث يعتبر التصويت واجبًا وحقًا دستوريًا للمواطنين في صنع المستقبل السياسي لبلادهم.

فيما قالت رجاب البحروي: تحمل اللافتات أيضًا أرقام اللجان الانتخابية وتعليمات مفيدة للناخبين، مثل مواعيد الانتخابات والأوراق المطلوبة للتصويت، وهذا يساعد الناخبين على الوصول إلى المعلومات الضرورية بسهولة ويزيد من مستوى الوعي الانتخابي لديهم.

وأضافت: “تعبّر هذه المبادرة عن روح المبادرة والتعاون في المجتمع، حيث يعمل المتطوعون بشكل غير مدفوع لتحقيق الفائدة العامة وتعزيز المشاركة السياسية، وبالفعل لاقت هذه الفكرة استحسانًا كبيرًا من قبل الناس في الشارع، حيث يعبرون عن تقديرهم للجهود المبذولة لتوعية الناخبين وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية”.

وقال علي باشا، أحد المشاركين: "تعكس هذه الإجراءات الابتكارية للتوعية والتحفيز التزام محافظة الغربية بتوفير بيئة مناسبة ومريحة للناخبين خلال فترة الانتخابات. وتساهم في تعزيز الوعي السياسي والمشاركة الفاعلة في صنع المستقبل السياسي للبلاد.

وأضاف: “تعد مبادرة تزيين سيارات الأجرة ببلافتات تدعو للمشاركة في الانتخابات وتحمل أرقام اللجان وتعليمات مفيدة للناخبين، إحدى الإجراءات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز الوعي الانتخابي وتحفيز المواطنين للمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية. وتعكس هذه المبادرة التزام المجتمع المحلي ببناء ديمقراطية قوية وتعزيز قيم المشاركة والمسؤولية المجتمعية”.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جاهزية المقار الانتخابية في المحافظة. وقد قام بجولات تفقدية شاملة للتأكد من تجهيزات اللجان الانتخابية ومراكز الاستراحة ومقرات المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين المشاركة في الانتخابات. وتأتي هذه الجهود في إطار تسهيل عملية الاقتراع لأكثر من 3 ملايين و544 ألف ناخب وناخبة في المحافظة.

سيارات باللافتات لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات

سيارات باللافتات لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات
سيارات باللافتات لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات
سيارات باللافتات لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات
سيارات باللافتات لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات
إرشادية لتسهيل محافظة الغربية تعليمات مفيدة للمواطنين المشاركين في المبادرة سيارات الأجرة وسيلة نقل شعبية في المحافظة تجهيز السيارات ببلافتات كبيرة تحمل رسائل بسيطة الجهود الرامية لتعزيز المشاركة السياسية

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