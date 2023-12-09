المنسق الإعلامي لائتلاف نزاهة: غرفة عمليات مركزية وذلك لمتابعة كل دقيقة من أيام الانتخابات

قالت مارينا سامي المنسق الإعلامي لإئتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات، أن عملنا يبدء بشكل مكثف من خلال متابعة 2400 لجنة فرعية داخل 10 محافظات.

أضافت المنسق الإعلامي لإئتلاف نزاهة لمتابعة الإنتخابات، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن لدينا غرفة عمليات مركزية وذلك لمتابعة كل دقيقة من أيام الانتخابات الثلاثة.

أشارت إلى أن خلال الأيام الثلاثة للتصويت، سيتم عمل تقرير مبدائي من أجل تقيم نسب المشاركة وأبرز الأحداث خلال أيام الإنتخابات، ومن المفترض إعلان التقيم يوم 16 ديسمبر.

ودعت المنسق الإعلامي لائتلاف نزاهة لمتابعة الإنتخابات، كافة المواطنين من لهم حق الإنتخاب، بضرورة المشاركة في هذا الحق الدستوري والعرس الديموقراطي.