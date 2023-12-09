السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: المصريين في الخارج سطروا ملحمة خلال أيام التصويت (فيديو)

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في فيديو نشرته قناة "ON E"، أن المصريين في الخارج سطروا ملحمة خلال أيام التصويت، مشيرًا إلى أنهم أثبتوا للعالم أن مصر نسيج واحد.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بدءًا من الغد سيتم التصويت لإختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة، مضيفًا أن مصر هي البلد الوحيد الذي يشرف فيه القضاء على عملية التصويت.

ونوه بدوي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، يسرت بشكل كبير عملية معرفة اللجان، بالإضافة إلي تيسير عملية التصويت لذوي الهمم خلال الإدلاء بالصوت أو الوصول إلي اللجان.

وشدد الهيئة الوطنية للانتخابات، على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية والمقرر لها غدًا وعلى مدار الثلاث أيام القادمة، مضيفًا أنه واجب وطني على كل مصري.

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات إشراف قضائي المصريين مصر

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