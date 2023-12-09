الستات مايعرفوش يكدبوا.. يشيد بأغنية "صاحبة معالي السيادة مصر" للشركة المتحدة

أشاد مقدمي برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" بأغنية " صاحبة معالي السيادة مصر" والتي أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث أكدت إيمان عز الدين أحدي مقدمي البرنامج، بأن المتحدة للخدمات الإعلامية لديها دور مجتمعي كبير.

ونوهت مها الصغير، خلال حلقة اليوم من برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” والمذاع على فضائية cbc، أن الاغنية جميلة ومبهجة، بالإضافة إلى انها تحمل الكثير من الرسائل والمعاني التي تحث على المشاركة الفعالة في كل ما يخص مصر.

الأغنية من غناء الفنان مينا عطا، وكلمات الشاعر سالم الشهباني وألحان أحمد العتباني ومنتج منفذ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتعقد الانتخابات الرئاسية 2024، داخل جمهورية مصر العربية بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساء لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.