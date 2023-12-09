خبير أمن المعلومات يكشف عن تريندات مزورة للنيل من الانتخابات الرئاسية (فيديو)

حذر وليد عبد المقصود، خبير أمن المعلومات، من وجود تريندات مفبركة على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى تشويه صورة الانتخابات الرئاسية في مصر.

وأوضح عبد المقصود، في لقائه مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، أن هذه التريندات تنشأ من تفاعل متعمد على منصات السوشيال ميديا، وتستغل هجمات من الخارج بمساندة بعض العناصر من الداخل لإثارة الفتنة والشكوك.

وأكد عبد المقصود على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المواطنين في متابعة أخبار الانتخابات الرئاسية في مصر، والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة، وتجنب الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر في المجتمع بفعل حسابات وهمية تديرها جهات خارجية.