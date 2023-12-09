رصاص على السلالم ومقابر أسمنتية.. اعترافات المتهم بقتل أسرته في دار السلام

تواصل نيابة حوادث حلوان الكلية، التحقيق مع المتهم بقتل والديه وشقيقه وصديقه والتخلص من جثثهم ودفنها بطبقات إسمنتية، في دار السلام.

اعترافات المتهم

وقال المتهم أحمد محمد عبد الشافي، 23 سنة، مهندس، إنه قتل والديه محمد أحمد عبد الشافي، 55 سنة، والده، وعزة عبد التواب قرني 45 والدته، وشقيقه هيثم محمد أحمد، وصديقه أحمد عبد القوي عبد الحميد.

واعترف المتهم أن خلافا نشب بينه وبين والده عقب استغلال جهله واستولى منه على ملكية عقارين وعندما علم والده بدأت بينهما مشاجرات فأطلق عليه النيران وعندما حاولت والدته الهرب أطلق عليها الرصاص على السلم يوم 1 ديسمبر، ووضع جثمان والدته أسفل السرير الخاص بها، ثم قام بوضع جثمان والده في جراج العقار.

وتابع أنه عقب ذلك يوم 5 ديسمبر حضر إليه شقيقه وصديق والده لإقناعه بالتنازل عن العقارات، فأطلق عليهما النيران وقتلهما ودفنهما أيضا واستولى على هواتفهما.

تفاصيل بلاغ قسم الشرطة

البداية كانت ببلاغ لقسم شرطة دار السلام من شاب يدعى "تامر. أ"، 38 سنة، يفيد تغيب والده "أحمد"، 69 سنة، فرد أمن، بتاريخ 6 ديسمبر 2023، وبفحص البلاغ من الأجهزة الأمنية بين أن المختفي ظهر مع شاب يدعى "هيثم. م"، 28 سنة، صاحب محل دواجن.

بمحاولة البحث عن المرافق للمختفي تم التقابل مع شقيقه "أحمد"، مهندس، والذي أكد أن شقيقه ووالديه في زيارة أسرية لأقاربهم في منطقة الصف، وتبين أن بحوزته 3 هواتف محمولة وكمية من المصوغات، وهي سلسلة ودلاية وحلق.

وأكد الشاب أنه يمتلك الهواتف المحمولة، وبالتحري عنه تبين كذب روايته، فتم ضبطه، وهنا اعترف بارتكاب مذبحة وقتل أربعة أشخاص، وهم محمد أحمد عبد الشافي، 55 سنة، والده، وعزة عبد التواب قرني 45، ونجلهما هيثم محمد أحمد، وصديقه أحمد عبد القوي عبد الحميد، وتم دفنهم جميعًا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة أن المتهم تشاجر مع والده بسبب خلافات على ملكية عقارين، وقام بالاستحواذ عليهما، وما إن علم والده حتى تشاجر معه، فقام بإطلاق الأعيرة النارية عليه، وقتله ثم قتل والدته على سلم العقار، وبعد 5 أيام حضر إليه شقيقه وصديق والده للتنازل عن المنزل، فقام بإنهاء حياتهما داخل المنزل.