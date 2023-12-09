السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شاب يهتك عرض شقيقته جنسيًا في حلوان.. اعرف القصة

اعتداء جنسي - ارشيفية
اعتداء جنسي - ارشيفية

تسلمت نيابة حلوان الجزئية، تقرير الطب الشرعي في واقعة تعدي شاب على شقيقته جنسيًا ومعاشرتها بمنطقة منشية جمال عبد الناصر، والذي أثبت ارتكابه الواقعة.
 
وتبين أن الفتاة أنها عقب خلافات مع والدها توجهت للإقامة مع شقيقها 26 سنة، ولكنه عقب 6 أشهر من إقامتها معه نزع عنها ملابسها عنوة،و تعدى عليها ضربا بخرطوم بلاستيكى، ثم ألقى بها على السرير وتحرش بها جنسيًا فتوجهت للإبلاغ عنه.

وقررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء آسرة المجني عليها لسماع أقوالهما.

نيابة حلوان منشية جمال عبد الناصر خلافات تحريات المباحث حبس المتهم خرطوم بلاستيكى

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