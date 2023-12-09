الخطيب يهنئ لاعبى اليد وجهازهم الفنى والإدارى بالسوبر المصرى

وجّه الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة ‏الفوز ببطولة كأس السوبر المصري.

وأشاد بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية خلال المباراة التي أقيمت بالإمارات مساء اليوم.

وأكد رئيس النادي على ‏سعادته وتقديره لما قدمه اللاعبون وجهازهم الفني من جهد كبير، واستحقوا اللقب عن جدارة، كما هنأ جماهير الأهلي بالبطولة، مشيرًا إلى أن التتويج بالسوبر يحمل عناصر الفريق مسئولية أكبر تجاه ناديهم وجماهيرهم الوفية، التي تستحق أن يبذل الجميع من أجلها قصارى جهده، وتحقيق أفضل النتائج التي تليق بالنادي وتاريخه.‏

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الأهلي يهزم الزمالك 26 -24 ويتوج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد

توج فريق الأهلي بطلًا للسوبر المصري لكرة اليد بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 26 - 24 في المباراة التي أقيمت بصالة مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 12- 11 وتقدم الأهلي في البداية بهدف سجله ياسر سيف وتعادل محمد هشام البسيوني للزمالك، ثم سجل الأهلي ثلاثة أهداف متتالية وتقدم 4-1.

واصل الأهلي تفوقه وتقدم 6-4 في الدقيقة 15 ثم قلص الزمالك الفارق إلى 5-6 وفي الدقيقة 20 تقدم الاهلي 7-6 وفي الدقيقة 25 كانت النتيجة تقدم الأهلي 10 - 8 وقبل نهاية الشوط نجح الزمالك في تقليص الفارق إلى هدف واحد لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 12 - 11

في بداية الشوط الثاني استغل الأهلي أخطاء التمرير من لاعبي الزمالك وسجل هدفين متتاليين في بداية الشوط الثاني ليتقدم 14 - 11 ورد الزمالك بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية ليتعادل الفريقان 14 - 14.

في الدقيقة 15 عاد الأهلي للتقدم بفارق ثلاثة أهداف 20 -17 ثم قلص الزمالك الفارق إلى 21 -20 ثم أدرك التعادل 21 -21.

في الدقيقة 25 تقدم الأهلي بفارق هدفين 24 -22 ثم تعادل الفريقان 24 -24 وقبل النهاية بـ 30 ثانية تقدم الأهلي 25 - 24 وبخطأ متكرر في التمرير خطف الأهلي هدفًا ثانيًا لينهى المباراة لصالحه بنتيجة 26 -24.