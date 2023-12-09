الأهلي يهزم الزمالك 26 -24 ويتوج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد

توج فريق الأهلي بطلا للسوبر المصري لكرة اليد بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 26 - 24 في المباراة التي أقيمت بصالة مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 12- 11 وتقدم الأهلي في البداية بهدف سجله ياسر سيف وتعادل محمد هشام البسيوني للزمالك ثم سجل الأهلي ثلاثة أهداف متتالية وتقدم 4-1 .

واصل الأهلي تفوقه وتقدم 6-4 في الدقيقة 15 ثم قلص الزمالم الفارق إلى 5-6 وفي الدقيقة 20 تقدم الاهلي 7-6 وفي الدقيقة 25 كانت النتيجة تقدم الأهلي 10 – 8 وقبل نهاية الشوط نجح الزمالك في تقليص الفارق إلى هدف واحد لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 12 - 11

في بداية الشوط الثاني استغل الأهلي أخطاء التمرير من لاعبي الزمالك وسجل هدفين متتاليين في بداية الشوط الثاني ليتقدم 14 – 11 ورد الزمالك بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية ليتعادل الفريقان 14 -14 .

في الدقيقة 15 عاد الأهلي للتقدم بفارق ثلاثة أهداف 20 -17 ثم قلص الزمالك الفارق إلى 21 -20 ثم أدرك التعادل 21 -21 .

في الدقيقة 25 تقدم الأهلي بفارق هدفين 24 -22 ثم تعادل الفريقان 24 -24 وقبل النهاية ب 30 ثانية تقدم الأهلي 25 – 24 وبخطأ متكرر في التمرير خطف الأهلي هدفا ثانيا لينهى المباراة لصالحه بنتيجة 26 -24 .

مثل الأهلي في مباراة السوبر كلا من إبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر محمد وأحمد هشام وعمر خالد وعبد العزيز إيهاب وعبد الرحمن علي وعمر سامي وأحمد مصطفي ومحسن رمضان ومحمد مجدي وأحمد محمد راضي ومحمد إبراهيم وسيف هاني وعبد الرحمن طه ونبيل شريف ومحمد سليمان

ومثل الزمالك في مباراة السوبر كلا من محمود خليل فلفل وهشام السبكي وأحمد وليد وأحمد الأحمر ومؤمن زكي وأحمد حسام ومحمد علاء السيد ومحمد هشام البسيوني وأحمد مؤمن صفا ومازن رضا وأحمد سامح ومحمد عبدالغني وهشام صلاح وخالد وليد و شادي خليل وأكرم يسري ومحمد ياسين وزياد مهند حشاد.