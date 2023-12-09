كراوتش وفيردناند يشيدان بمحمد صلاح بعد وصوله للهدف 200 في مسيرته

أشاد الإنجليزي بيتر كراوتش، لاعب فريق ليفربول السابق، بمحمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم الريدز، معتبرًا أن تحطيمه للأرقام القياسية بات أمرًا طبيعيًا.

واستمر محمد صلاح في تحطيم الأرقام القياسية بتاريخ الريدز والبريميرليج بعدما سجل هدفًا في انتصار فريقه على كريستال بالاس بالجولة الـ16 لبطولة الدوري الإنجليزي، ليصل للهدف 200 بقميص ليفربول في مختلف البطولات، ليصبح خامس لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الرقم.

وقال كراوتش في تصريحات لقناة TNT التليفزيونية عقب مباراة ليفربول وكريستال بالاس: "تحطيم صلاح للأرقام القياسية بات شيئًا عاديًا".

ووصل صلاح للهدف رقم 150 في الدوري الإنجليزي ليحتل المركز العاشر في ترتيب هدافي البريميرليج التاريخيين مناصفة مع مايكل أوين، نجم الريدز ومانشستر يونايتد السابق.

ومن جانبه، قال ريو فيردناند في تصريحات لنفس القناة: "محمد صلاح ياله من لاعب حاسم، 150 هدفًا بالبريميرليج، ياللروعة، كل النجاحات التي حققها ليفربول خلال السنوات الماضية كان محمد صلاح العنصر الرئيسي فيها".

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 37 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق أرسنال، صاحب المركز الثاني.