إليوت: تأثير صلاح لا يصدق وأنا سعيد باللعب بجوار أسطورة مثله

عبر هارفي إليوت، لاعب فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، عن سعادته باللعب بجوار صلاح.

وواصل محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية بعدما سجل هدفًا في انتصار فريقه على كريستال بالاس بالجولة الـ16 لبطولة الدوري الانجليزي، ليصل للهدف 200 بقميص ليفربول في مختلف البطولات، ليصبح خامس لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الرقم.

وقال إليوت في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "هدفي يوضح ما الذي أتعلمه من محمد صلاح، أنا سعيد أنني ألعب مع أسطورة مثله بالملعب".

وأضاف إليوت: "إن كان بإمكاني الحديث لوقت ما عن تأثير محمد صلاح على الفريق سيشعر الناس بالضجر والملل، تأثيره لا يصدق".

واستطرد: "لقد ساعدني طوال الوقت، وأنا سعيد باللعب مع أسطورة مثله، وسعيد أيضًا بتحقيقه ذلك الرقم القياسي وعلي العمل بجدٍ لأصبح مثله".

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 37 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق أرسنال، صاحب المركز الثاني.

وأكمل إليوت تصريحاته: "هدفنا واضح من بداية الموسم، وهو تحقيق الدوري الإنجليزي، نعلم أننا نسير بالطريق الصحيح ولكن مازال لدينا مباريات متبقية وعلينا الحرص على حصد الـ3 نقاط في كل مباراة، وعند نهاية الموسم إذا واصلنا المنافسة فلماذا لا نحقق اللقب؟ علينا أن نعمل على ذلك حينها".