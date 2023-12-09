السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إليوت: تأثير صلاح لا يصدق وأنا سعيد باللعب بجوار أسطورة مثله

إليوت وصلاح
إليوت وصلاح

عبر هارفي إليوت، لاعب فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، عن سعادته باللعب بجوار صلاح.

وواصل محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية بعدما سجل هدفًا في انتصار فريقه على كريستال بالاس بالجولة الـ16 لبطولة الدوري الانجليزي، ليصل للهدف 200 بقميص ليفربول في مختلف البطولات، ليصبح خامس لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الرقم.

وقال إليوت في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "هدفي يوضح ما الذي أتعلمه من محمد صلاح، أنا سعيد أنني ألعب مع أسطورة مثله بالملعب".

وأضاف إليوت: "إن كان بإمكاني الحديث لوقت ما عن تأثير محمد صلاح على الفريق سيشعر الناس بالضجر والملل، تأثيره لا يصدق".

واستطرد: "لقد ساعدني طوال الوقت، وأنا سعيد باللعب مع أسطورة مثله، وسعيد أيضًا بتحقيقه ذلك الرقم القياسي وعلي العمل بجدٍ لأصبح مثله".

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 37 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق أرسنال، صاحب المركز الثاني.

وأكمل إليوت تصريحاته: "هدفنا واضح من بداية الموسم، وهو تحقيق الدوري الإنجليزي، نعلم أننا نسير بالطريق الصحيح ولكن مازال لدينا مباريات متبقية وعلينا الحرص على حصد الـ3 نقاط في كل مباراة، وعند نهاية الموسم إذا واصلنا المنافسة فلماذا لا نحقق اللقب؟ علينا أن نعمل على ذلك حينها".

هارفي إليوت ليفربول محمد صلاح الدورى الانجليزى البريميرليج

الأكثر قراءة

صلاح "200" يسجل ويصنع فى عودة ليفربول لصدارة البريميرليج

هواتف محمولة ودلايات.. كيف كشفت الأجهزة الأمنية "مذبحة دار السلام"؟

رقم قياسي جديد لصلاح بعد هدفه في شباك كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية في مدينة الشروق (فيديو)

أول تعليق من محمد صلاح بعد وصوله للهدف 200

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟