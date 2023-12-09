رقم قياسي جديد لصلاح بعد هدفه في شباك كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

أضاف النجم المصري محمد صلاح، رقمًا قياسيًا جديدا عقب تسجيله هدفًا لفريقه ليفربول، في شباك كريستال بالاس، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات محمد صلاح خامس لاعب في تاريخ ليفربول يصل للهدف رقم 200 في مسيرته مع النادي، بعد كل من إيان راش، راجر هانت، وجوردون هندرسون، وبيلي ليدل.

وقلب ليفربول، تأخره بهدف نظيف إلى فوز بهدفين مقابل هدف على حساب مضيفه كريستال بالاس، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في اللقاء بالكامل وسجل وصنع هدفًا.

هدف صلاح جعله يصل لـ200 هدف مع ليفربول في 327 مباراة مع الريدز منذ 2017، كما وصل للمركز العاشر بـ150 هدفًا في ترتيب هدافي البريميرليج التاريخيين؟

تقدم ماتيتا لكريستال بالاس بالدقيقة 57 من علامة الجزاء.

وأكمل بالاس اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد جوردان أيو بالدقيقة 75 بعد حصولة على الإنذار الثاني

وتمكن صلاح بالدقيقة 76 من تسجيل هدف التعادل، بتسديدة داخل منطقة الجزاء ثم منح هارفي إيليوت هدف الفوز بالدقيقة الأخيرة من اللقاء

الفوز جعل الريدز يتصدر البريميرليج مؤقتًا برصيد 37 نقطة، بينما تجمد كريستال بالاس عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.