كريم عادل: مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية تعزز الوعي السياسي

قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية في مصر تعتبر أمرًا بالغ الأهمية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية في مصر تعد أمرًا حيويًا لاستقرار البلاد وتعزيز الديمقراطية فمن خلال المشاركة الفعّالة يمكن للمواطنين أن يعبروا عن آرائهم واختياراتهم فيما يتعلق بالمستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد.

وأوضح أن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية الشرعية والشفافية في العملية الانتخابية، تعزز الثقة في النظام السياسي ويقوي الشرعية الديمقراطية للحكومة إذا كانت نسبة المشاركة عالية، فإن ذلك يعكس إرادة الشعب ويمنح الحكومة الشرعية اللازمة لاتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات.

وأكد أنه من خلال المشاركة في الانتخابات، يمكن للمواطنين أن يعبروا عن مطالبهم واحتياجاتهم ويختاروا المرشح الذي يمثل مصالحهم ويعمل على تحقيق تطلعاتهم وبالتالي، يسهم ذلك في بناء مجتمع يتسم بالمشاركة الفعّالة والشمولية في عمليات اتخاذ القرار.

وأوضح أنه علاوة على ذلك، تعزز مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية الوعي السياسي والمسؤولية المجتمعية، حيث يصبح لديهم دور فعّال في تحديد مستقبل بلدهم وتوجيه مساره السياسي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي مشاركة المواطنين في الانتخابات إلى تقليل فجوة بين الحكومة والمواطنين وتحسين العلاقات بينهم.

وأوضح أنه على الصعيد الدولي، تعزز المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية سمعة مصر ومكانتها في المجتمع الدولي، حيث تُعتبر الديمقراطية واحدة من قيم الحرية والعدالة التي تُحترم عالميًا. بالتالي، فإن مشاركة المواطنين تعزز الصورة الإيجابية لمصر في الساحة الدولية وتعزز الثقة في استقرارها وقدرتها على التقدم.

وأوضح أنه لخلق مجتمع ديمقراطي ومزدهر، يُعدّ مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية أمرًا حاسمًا، فإن ذلك سيسهم في بناء مستقبل مشرق ومستقر لمصر، وسيؤدي إلى تعزيز الحقوق والحريات الأساسية للجميع.

