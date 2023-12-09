السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

احتفالات في الكنيسة المارونية بمصر بعيد الحبل بالسيدة مريم العذراء

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى الحبل الطاهر بمريم البتول، وكان قد أعلن البابا بيّوس التاسع، في الثامن من شهر كانون الأوّل سنة 1854، “أَنّ مريم البتول قد نُزِّهت عن الخطيئة الأصليّة، وأَنّ اللّه وقّى نفسها من الخطيئة الأصليَّة، منذ الدقيقة الأُولى، وذلك منّة خاصّة منه، بفضل استحقاقات ابنه الوحيد سيّدنا يسوع المسيح مخلّص البشر”، هذه العقيدة تؤكِّد تعلّق المؤمنين بأمّ الله منذ تكوين الكنيسة. فهم يعترفون بأنّ مريم العذراء، منذ اللَّحظة الأُولى لتكوينها عُصِمَت، بنعمة من اللّه، من الخطيئة الأصليّة. عاشت حياتها دون أن ترتكب خطيئة واحدة تشبّهًا بابنها الذي تشبّه بالإنسان في كلّ شيء ما عدا الخطيئة. فإن عاشت مريم حياتها “ممتلئة نعمة” من اللّه، فلا يمكن للخطيئة أن تتغلغل فيها أو أن تؤثّر على مسيرتها المقدّسة.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: كان الرّب يسوع المسيح ملوءًا بالحماس لعمله وكان يستعدّ لإرسال العَمَلَة.. لذا، قام بإرسال الحصّادين "وبِذلِكَ يَصدُقُ المَثَلُ القائل: الواحِدُ يَزرَعُ والآخَرُ يَحصُد. إِنِّي أَرسَلتُكُم لِتَحصُدوا ما لم تَتعَبوا فيه. فغَيرُكُم تَعِبوا وأَنتُم دَخلْتُم ما تَعِبوا فيه" (يو 4: 37-38). إذًا، هل أرسل حصّادين بدون أن يرسل زارعين؟ إلى أين أرسل الحصّادين؟ إلى حيث تعب غيرهم.. إلى حيث بشّر الأنبياء، لأنهم كانوا الزارعين.

إذًا، مَن هم الذين تعبوا؟ إبراهيم وإسحق ويعقوب. فلنقرأ قصّة أعمالهم: في أعمالهم كلّها، نجد نبوءات عن الرّب يسوع المسيح؛ إذًا، هم كانوا الزارعين. أمّا موسى والآباء الآخرون وجميع الأنبياء، فكم عانوا البرد خلال الفترات التي كانوا يزرعون فيها؟ وبالتالي، كان الحصاد جاهزًا في اليهوديّة. ونفهم أنّ الحصاد كان ناضجًا حين نرى أنّ "مَن يَملِكُ الحُقولَ أَوِ البُيوتَ كانَ يَبيعُها، ويأتي بِثَمنِ المَبيع فيُلْقيهِ عِندَ أَقدامِ الرُّسُل"، متخلّصًا بذلك من أعباء هذا العالم، ليتمّكنّ من اتّباع الرّب يسوع المسيح. فكان الحصاد قد وصل فعلًا إلى مرحلة النضوج.

ما كانت نتيجة ذلك؟ من هذا الحصاد، تمّ استخراج بعض البزور التي زُرعت في الكون، وها هو حصادٌ جديدٌ ينبت ليُقطف في آخر الأزمنة.. لقطف هذا الحصاد، لن يتمّ إرسال الرُّسل، بل الملائكة.

الكنيسة المارونية احتفالات الكنيسة المارونية الانبا جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية الكنيسة المارونية بمصر

مواد متعلقة

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى الاحتفال بالحبل الطاهر بمريم البتول

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى ختام المجمع الفاتيكاني الثاني 1965

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بذكرى البار بطابيوس

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس صرابامون أسقف نقيوس

في عيد المعترف.. المارونية: "كان جريئًا ووقف أمام الامبراطور"

في ذكرى أسقف ميلانو.. الكنيسة البيزنطية: الشياطين تُشَكِّكُ الإنسان لكنّ الله وملائكته يدعمونه

يُحيي الأقباط ذكراه اليوم.. من هو القديس يعقوب الفارسي؟

المطران عطا الله حنا: "ندعو أقباط العالم للصلاة من أجل سلام مدينة المسيح"

الأكثر قراءة

صلاح "200" يسجل ويصنع فى عودة ليفربول لصدارة البريميرليج

هواتف محمولة ودلايات.. كيف كشفت الأجهزة الأمنية "مذبحة دار السلام"؟

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية في مدينة الشروق (فيديو)

رقم قياسي جديد لصلاح بعد هدفه في شباك كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

عاجل.. القسام تستهدف غرف قيادة الاحتلال فى المحور الجنوبى لغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟