مصر الأولى إفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت خلال أكتوبر

كشف شركة أوكلا العالمية المتخصصة في قياس سرعة الإنترنت فائق السرعة ADSL، أن مصر تحتل المركز الأول بالقارة الإفريقية في سرعة الإنترنت الثابت، خلال شهر أكتوبر 2023.

وبحسب مؤشر أوكلا، احتلت مصر المركز الأول في سرعة الإنترنت الثابت مقارنة بدول إفريقيا والـ 83 عالميا بأداء 61.22 ميجابايت في الثانية؛ تليها دولة كوت ديفوار التي سجلت المركز الثاني في إفريقيا والـ 85 عالميا بأداء 60 ميجابايت في الثانية.

مصر الاولي افريقيا في سرعة الانترنت

كما سجلت جمهورية موريشيوس، المركز الثالث في سرعة الإنترنت الثابت بإفريقيا والـ 96 عالميا، بأداء 50.13 ميجابايت في الثانية، تليها في المركز الرابع دولة بوركينا فاسو التي احتلت المركز الرابع في إفريقيا والـ 103 عالميا بأداء 43.30 ميجابايت في الثانية.

في حين جاء في المركز الخامس بين الدول التي حققت أعلى معدل في سرعة الإنترنت الثابت بقارة إفريقيا، الكونغو عليه، واحتلت الـ 105 عالميا بأداء 41.42 ميجابايت في الثانية.

تلتها جمهورية مالطا، فهي جغرافيًا ضمن قارة أفريقيا واحتلت المركز الـ 40 عالميا بين في أعلى سرعة للإنترنت الثابت.

وجاءت سنغافورة الأولى عالميا 264 بسرعة تصل ميجا بايت في الثانية وهونج كونج بسرعة تصل 263 ميجا بايت في الثانية وشيلي الثالثة عالميا في حين احتلت دولة الامارات الرابعة عالميا بسرعة 235.75 ميجا بايت الثانية تلتها الصين الخامسة عالميا بسرعة 230 ميجا بايت في الثانية.