حكاية وطن.. إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عهد الرئيس السيسي

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من الإنجازات خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على كافة الأصعدة؛ حيث أثمرت الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التى تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمى فى كافة المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.



مشروعات قومية

وفى يوليو 2022 افتتح رئيس الجمهورية عددا من مشروعات مصر الرقمية، وهى محطات إنزال الكابلات البحرية فى كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدى كرير، فضلًا عن افتتاح مركز بيانات تجارى دولى، ومدارسWE للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، ومتحف البريد المصرى بعد تطويره. كما أطلق السيد الرئيس منصة مصر الرقمية التى تضم مجموعة من الخدمات الحكومية الرقمية فى مختلف القطاعات.

كما نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق نمو كبير برهنت عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتميزة التى تم تحقيقها فى مختلف المجالات؛ وحافظ القطاع على مكانته للعام الرابع على التوالى كأعلى قطاعات الدولة نموا.



كذلك زادت تنافسية القطاع ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التى حرصت على التوسع فى حجم أعمالها فى السوق المصرى فى العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات العابرة للحدود وصناعة الإلكترونيات.



قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأعلى نموًا بمعدل نمو 16.7%

وفيما يلى أبرز ما تم إنجازه فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات



أبرز مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات



- حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.7% فى العام المالى 2021/2022 مقارنة بمعدل نمو 16.1% فى العام المالى 2020/2021؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار أربع سنوات متتالية.



- بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر 5% فى العام المالى 2021/2022.



-حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى 2021/2022 ناتج محلى يقدر بنحو 150 مليار جنيه مقابل نحو 128.7 مليار جنيه فى العام المالى الذى يسبقه.



-نمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار فى 2021/2022 مقارنة بـ 4.5 مليار دولار فى 2020/2021.



- تقدم مصر فى تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولى؛ حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة فى المؤشر حيث كانت بالتصنيفB فى 2020، والتصنيف (C) فى 2018.



-صعود مصر للمركز الثانى عربيا وأفريقيا فى مؤشر التنمية البريدية الصادر عن اتحاد البريد العالمى صعودا من المركز العاشر فى ٢٠٢١.



- تقدم ترتيب مصر 4 مراكز فى مؤشر جاهزية الشبكة الصادر عن معهد "بورتلانز" لتصل إلى المركز 73 مقارنة بالمركز 77 فى العام السابق.



-تقدم ترتيب مصر فى "مؤشر الابتكار العالمى" 5 مراكز عن ترتيب العام الماضى وفقا لتقرير "المنظمة العالمية للملكية الفكرية" بالشراكة مع معهد بورتلانز؛ حيث جاءت مصر فى المركز 89 عالميا مقارنة بالمركز 94 فى 2021.



-حصلت مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية من شركة Ookla "أوكلا" العالمية الرائدة فى مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت.





بناء القدرات الرقمية



-قامت الوزارة وجهاتها التابعة بتدريب 125 ألف متدرب بكلفة حوالى ٧٠٠ مليون جنيه خلال عام 2022.



- تخريج 3 دفعات من مبادرة بُناة مصر الرقمية وهى منحة مجانية تهدف إلى منح درجة الماجستير المهنى فى إحدى التخصصات التالية: علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية. وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية، كما يتم التعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإكساب طلاب المبادرة الخبرة العملية، كذلك التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات لتنمية المهارات القيادية والشخصية، وتطوير المهارات اللغوية لطلاب المبادرة.



وضمت الدفعة الأولى ١٠٩ طالب وطالبة حصلوا على شهادة الماجستير المهنى من جامعة أوتاوا الكندية فى ٣ مسارات هي: الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، وعلوم الروبوتات والأتمتة. كما تم تخريج دفعة ثانية من 34 طالب وطالبة من جامعة أوتاوا الكندية فى تخصص الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، وكذلك دفعة ضمت 55 طالب وطالبة من جامعة كوينز الكندية وذلك فى تخصص الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات. وقد قامت المبادرة بتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة سانز ماليزيا USM لمنح درجة الماجستير فى تخصص تحليل الأعمال ضمن مسار التكنولوجيا المالية للطلاب الملتحقين بالمبادرة، وكذلك مع جامعة كوليدج كورك UCC الأيرلندية لمنح الماجستير فى الثقافات الرقمية ضمن مسار الفنون الرقمية.



- إطلاق مبادرة أشبال مصر الرقمية كمنحة مجانية تستهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين بداية من أولى إعدادى إلى ثانية ثانوى بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية فى مجالات مختلفة مثل: الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعى والروبوتات، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية. حيث يتم تنفيذ البرنامج على حوالى 8400 طالب كما تم البدء فى تنفيذ برنامج مبسط من مبادرة أشبال مصر الرقمية يضم 3937 طالب.



- نظمت جامعة مصر للمعلوماتية والتى تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، فى مقرها بمدينة المعرفة أعمال مسابقة هاكاثون التغير المناخى بالشرق الأوسط وأفريقيا بهدف ابتكار حلول تقنية وإنتاج نماذج أولية لأفكار خلاقة للحد من مخاطر التغير المناخى وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك بمشاركة 1500 طالب يمثلون 50 جامعة مصرية وعربية وأفريقية من 33 دولة.



-حققت جامعة مصر للمعلوماتية إنجازات علمية غير مسبوقة من خلال النشر العلمى المتميز لأعضاء هيئة التدريس وبعد استحواذ طلابها على المراكز الأولى فى المسابقات التى شاركوا بها، وفى الأنشطة الرياضية حصدت الفرق الرياضية للجامعة العديد من الجوائز والمراكز الأولى فى المسابقات المحلية والعالمية ومن أبرزها حصول الطالب محمد الجندى على فضية بطولة العام للكبار، وفضية بطولة العالم للناشئين فى الخماسى الحديث، وجائزة أفضل لاعب فى العالم لعام 2022 من الاتحاد الدولى للخماسى الحديث.



-وقدمت الجامعة 21 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة لهذا العام، إضافة إلى المنح المتدرجة بدعم من شركات القطاع والبنوك، للدراسة فى كلياتها الـ4 (علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، إذ تقدم الجامعة 16 برنامجًا أكاديميًا يتضمن علوم المستقبل بهدف توطين صناعة التكنولوجيا ومستحدثاتها فى مصر.



- عقدت الجامعة مذكرة تفاهم مع شركة "تيراداتا مصر" للتعاون فى إعداد وتطوير منهج تدريبى متكامل لطلابها فى مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، مع التركيز على الخبرة العملية والصناعية واتفاقية أخرى مع شركة مايكروسوفت تشمل منح للمتفوقين وتجهيز فصول ذكية للطلاب. كما استقبلت الجامعة العديد من الوزراء والسفراء والبعثات الدبلوماسية للدول الأفريقية والعربية لتعزيز التعاون العلمى وتبادل الخبرات.



-البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من جامعة مصر للمعلوماتية من خلال التوسع فى الإنشاءات الخاصة بالمبانى الخمس الجديدة التى سوف تتسلمها فى 2024.



-قامت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتدريب 70 ألف متدرب من خلال المبادرات والبرامج التى تدعمها أو تنفذها ومن أبرزها مبادرة مستقبلنا.. رقمى؛ فيما ساهمت فى خلق أكثر من 30 ألف فرصة عمل جديدة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة.



- بلغ عدد المتدربين من خريجى المبادرات والبرامج المختلفة لمعهد تكنولوجيا المعلومات نحو 12738 متدرب خلال عام 2022 شملت برامج التدريب الاحترافى والتدريب المكثف، والتدريب الصيفى، وسفراء التكنولوجيا، بالإضافة الى تخصصات المادة الاختيارية بالمنهج الجامعى لعدد من الكليات والأكاديميات.



- بلغ عدد المتدربين المستفيدين من المحتوى التدريبى عبر المنصة الرقمية لمعهد تكنولوجيا المعلومات للتعلم الإلكترونى "مهارة تك" نحو 135 ألف متدرب ليصل إجمالى المتدربين عبر المنصة نحو 435 ألف متدرب.



-قدم المعهد القومى للاتصالات التدريب لعدد 14198 متدرب من خلال عدد من المبادرات والبرامج التى ينفذها المعهد؛ ومنها برنامج تدريب متخصص فى مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الأليف الضوئية، ومبادرة شباب مصر الرقمية للخريجين والمجندين، ومبادرة شباب مصر الرقمية مدينة المعرفة، ومبادرة وظيفة تك، وبرنامج التدريب الصيفى للطلاب، وبرنامج B-Secure، وبرنامج تدريب VMware، وبرنامج دبلومة الدراسات العليا فى هندسة الاتصالات والمعلومات، وبرامج تدريبية قصيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعاملين بالقطاع الحكومى والخاص والجامعات والمعاهد المختلفة بالدولة.



- توقيع مجموعه من البروتوكولات واتفاقيات التعاون بين المعهد القومى للاتصالات والوزارات والهيئات والجامعات المصرية والشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ برامج التدريب ومنها توقيع بروتوكولات تعاون مع 22 شركة من كبريات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنفيذ مبادرة شباب مصر الرقمية أربعة أشهر لتدريب وتنمية مهارات نحو 2000 من شباب الخريجين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



- افتتح رئيس الجمهورية مدرستين من مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية والتى تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبلغ إجمالى عدد المدارس نحو 7 مدارس فى محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والسويس، والمنيا، والوادى الجديد، وتعد هى أول مدارس ذكية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية القادر على المنافسة فى سوق العمل.



- تنفيذ دورتين تدريبيتين للمركز المصرى الإفريقى للتدريب فى مجال تنظيم الاتصالات بمشاركة22 دولة إفريقية.

