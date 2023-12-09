"الاتصالات" تقدم الدعم التقنى لتجميع نتائج الفرز لحظيًا بالانتخابات الرئاسية

تقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدعم التقنى اللازم لتشغيل النظم الانتخابية بالهيئة الوطنية للانتخابات لمباشرة استحقاق الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤؛ فى مرحلة التصويت بالداخل، من خلال برنامج تجميع نتائج وفرز على 400 حاسب آلى محمول مزودة بخطوط الاتصالات المؤمنة في اللجان العامة، بهدف تجميع نتائج الفرز مركزيا ولحظيا بمركز بيانات الهيئة، وذلك تمهيدا لإعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وشمل التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الجوانب؛ حيث أوفدت الوزارة عددًا من الطواقم التقنية المتخصصة من الكوادر البشرية ومن كل التخصصات الفنية لتغطية كل الجوانب الفنية التي تدعم نجاح هذه العملية الانتخابية، بدءًا من مراحل الإعداد في سبتمبر2023 ومرورًا بمراحل التشغيل الفعلى للمنظومة، والتى كان أول خطواتها تحرير التأييدات بمكاتب الشهر العقارى فى أكتوبر 2023، ثم مرحلة التسجيل لتصويت المصريين بالخارج، وجار الإعداد لربط وتجميع نتائج التصويت باللجان العامة بالداخل.

ومن خلال التنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة الوطنية للانتخابات، نشر 800 قارئ آلى لبطاقات الرقم القومى وطابعة على مكاتب الشهر العقاري المنتشرة على مستوى الجمهورية في مرحلة تسجيل التأييدات وربطهم وتجميع بياناتهم لحظيا ومركزيًا بمركز بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.

تسجيل حضور الناخبين في الخارج للتصويت

كذلك، قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقديم كل وسائل الدعم التقني اللازم لتشغيل النظم الانتخابية في مرحلة تسجيل حضور الناخبين في الخارج للتصويت داخل السفارات والقنصليات المنتشرة في عدد 121 دولة بعدد 137 سفارة وقنصلية على مستوى العالم، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة بإرسال الأطقم الفنية للمقار ذات كثافة الحضور العالية؛ لضمان استقرار عملية تسجيل حضور الناخبين، وجرى استخدام 270 جهاز قارئ آلى لبطاقات الرقم القومى أو جوازات السفر وعدد 137 حاسبا آليا وربطها وتجميع بياناتها مركزيًا ولحظيًا بمركز بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات لمنع عدم تكرار تصويت الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بالخارج من التصويت فى أى مقر انتخابى آخر.

كما تم توفير البث الحى للصوت والصورة بين المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات مع السفراء داخل اللجان خارج مصر وعرض ما يتم داخل تلك اللجان من خلال شاشات تلفزيونية بغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، أيضا تطويع التطبيقات الرقمية والأدوات التكنولوجية لتمكين الهيئة الوطنية للانتخابات من متابعة ومراقبة كل ما يتم من فعاليات بكل المقار التي تتم فيها خطوات الاستحقاق الانتخابي، والتواصل مع القائمين على إدارة تلك المقار، سواء داخل أو خارج مصر.

من ناحية أخرى، كانت الهيئة القومية للبريد قد وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات فى أغسطس الماضى؛ بهدف تسهيل نقل كل مستلزمات العملية الانتخابية من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة إلى جميع المحافظات، وذلك بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التى تمتلكها الهيئة القومية للبريد، والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافى الواسع على مستوى الجمهورية.