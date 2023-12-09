السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يفتح خطوط اتصال مع البنداري لرئاسة لجنة التظلمات

جمال علام رئيس اتحاد
جمال علام رئيس اتحاد الكرة

فتح مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام خطوط اتصال مع المستشارسيد بنداري رئيس لجنة الانضباط، لتولى رئاسة لجنة التظلمات خلفا للمستشارعادل الشوربجي الذى توفاه الله قبل عدة أشهر. 

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، ان البنداري متحفظ على رئاسة لجنة التظلمات ومازال اتحاد الكرة يضغط عليه للموافقة حتى يبدا فى مهام عمله خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحية اخرى يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة لتحديد رواتب الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين التى تم تعينها مؤخرا منها منتخب 2005 الذى يقوده وائل رياض المدرب العام السابق للمنتخب الأوليمبي.

وبدا وائل رياض عقد أكثر من معسكر للمنتخب الأوليمبي، لمعرفة مستويات اللاعبين والاستقرار بعد ذلك على القوام الاساسي لمنتخب 2005.

وحرص وائل رياض اليوم على متابعة مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الخامسة من مسابقة الجمهورية التى أقيمت فى ملعب حلمي زامورا بمقر القلعة البيضاء.

وتواجد وائل رياض ومعه جهازه المعاون له علاء عبده مدرب عام ورامي عادل مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس المدرمي والدكتور قاسم قدري مخطط الأجمال وكريم فهمي محلل الأداء 

جلسة بين روي فيتوريا ومجلس الجبلاية لتحديد تفاصيل معسكر المنتخب قبل بطولة إفريقيا 

 في سياق اخر يعقد روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، اجتماعا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، للاتفاق على كافة تفاصيل المعسكرالذى يسبق بطولة الأمم الإفريقية المقرر اقامتها يوم 15 يناير المقبل بكوت ديفوار.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفراعنة يوم 3 من يناير ومازال روي فيتوريا يفاضل بين اقامة المعسكر خارج أوداخل القاهرة 

كما يحدد روي فيتوريا خلال جلسته كافة التفاصيل الخاصة بالمعسكر سواء من المباريات الودية وان كان الأقرب خوض مباراة وحيدة ودية خوفا من تعرض اللاعبين للاصابة.

 

 

سيد بندارى اتحاد الكرة جمال علام لجنة التظلمات المستشار عادل الشوربجي فيتوريا

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