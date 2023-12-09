ضبط 241 قضية مخدرات بنطاق المحافظات خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط "241" قضية مواد مخدرة، بإجمالي "261" متهمًا.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط "116 قطعة سلاح ناري بحوزة 103 متهمين".

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ "85067" حكمًا قضائيًا متنوعًا.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط "19" متهمًا.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط "15" متهمًا.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط "236" دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: ضبط "7" دراجات نارية مُبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط "20846" مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص "55" من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية "9" منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.