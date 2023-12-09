الحبس 3 سنوات مع الشغل لمتهم بالشروع في قتل مواطن بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، المتهم " ع.م" بالحبس 3 سنوات مع الشغل، بعد اتهامه بالشروع في قتل المجنى عليه "ض.ا" بدائرة مركز طهطا.

بداية أحداث القضية، عندما اتهمت النيابة العامة بدائرة مركز طهطا المتهم بالشروع في قتل المجني عليه بعد التعدى عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن إصابة المجنى عليه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجني عليه.

اتخذت الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع في القتل وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.