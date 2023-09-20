المشدد 5 سنوات لمواطن بتهمة الشروع فى قتل فنى تكييف بالوراق

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة مواطناً بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالاعتداء بالضرب والشروع في قتل فني تكييف، بسبب خلافات بينهما بمنطقة الوراق.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم "م. ص" للمحكمة الجنائية المختصة لمعاقبته على التهم المنسوبة إليه في رقم 2681 لسنة 2023 جنايات الوراق.

الاتهامات الموجهة لشاب بالضرب والشروع في القتل

وجاء في أمر الإحالة ان المتهم في يوم 12 مارس الماضي، أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق.

وتابعت التحقيقات أن المتهم ضرب المجني عليه "أحمد. م"، فني تكييف، عمدًا مما أحدث إصابته التي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرون يومًا مستخدما في ذلك السلاح الناري محل الاتهام السابق.

وشهد المجني عليه في التحقيقات أنه على إثر خلاف سابق بينه والمتهم وحال عودته لمنزله قام الأخير بالتعدي عليه بأن أطلق عيار ناري من سلاح "فرد خرطوش" صوب قدمه مما أحدثت إصابته، وقصد المتهم من التعدي عليه وإحداث إصابته إلى الضرب.

من ناحية أخري عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، 4 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالإتجار فى الحشيش وجوهر الميثامفيتامين، وذلك في نطاق دائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

كانت قد وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام 4 متهمين وهم كلا من "م.ا.م" عامل و"ا.خ" و" ش.ك" و"ر.م" و"ن.ع" بالاتجار فى المخدرات وترويج بضاعتهم على زبائنهم.

عقب التأكد من صحة ما ورد من معلومات عبر التحريات التي أجراها فريق البحث الجنائي، تم إصدار إذن من النيابة العامة وقامت قوة أمنية من ضباط مباحث جرجا باستهداف المتهمين خلال عدة أكمنة أعدت لهم وتم القبض عليهم وبحوزتهم كمية من فى الحشيش وجوهر الميثامفيتامين.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد ترويجها على عملائهم من مدمني المخدرات في دائرة سكنهم بمقابل مادي.

حرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارا بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت قرارها المتقدم.