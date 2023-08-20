الأمن العام يضبط متهما هاربا من 73 سنة سجن بالفيوم

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص محكوم عليه غيابياً بالإعدام فـى قضية " قتل عمد" حال تواجده بنطاق مديرية أمن الفيوم.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص، محكوم عليه بالحبس 27 سنة وكفالات مالية فى 41 حُكم "جزئى ، مستأنف" بتهم "تبديد - شيك" حال تردده على محل إقامته، وسائق، محكوم عليه بالحبس 65 سنة وكفالات مالية فى 73 حُكم "جزئى ، مستأنف" بتهم "تبديد - إيصال أمانة" بمكان إختبائه بنطاق مديرية أمن دمياط.

وضبط عاطل، محكوم عليه بالحبس 11 سنة وكفالات مالية فى 43 حُكم "جزئى - مستأنف" بتهم "تبديد" بمكان إختبائه بأحد المزارع بمركز شرطة جهينة بسوهاج.

وضبط تاجر محكوم عليه بالحبس 39 سنة وكفالات مالية فى 58حُكم "جزئى - مستأنف" بتهم "تبديد" حال تردده على محل إقامته، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.