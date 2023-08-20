الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط متهما هاربا من 73 سنة سجن بالفيوم

الأمن العام
الأمن العام

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص محكوم عليه غيابياً بالإعدام فـى قضية " قتل عمد" حال تواجده بنطاق مديرية أمن الفيوم.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص، محكوم عليه بالحبس 27 سنة وكفالات مالية فى 41 حُكم "جزئى ، مستأنف" بتهم "تبديد - شيك" حال تردده على محل إقامته، وسائق، محكوم عليه بالحبس 65 سنة وكفالات مالية فى 73 حُكم "جزئى ، مستأنف" بتهم "تبديد - إيصال أمانة" بمكان إختبائه بنطاق مديرية أمن دمياط.

وضبط عاطل، محكوم عليه بالحبس 11 سنة وكفالات مالية فى 43 حُكم "جزئى - مستأنف" بتهم "تبديد" بمكان إختبائه بأحد المزارع بمركز شرطة جهينة بسوهاج.

وضبط تاجر محكوم عليه بالحبس 39 سنة وكفالات مالية فى 58حُكم "جزئى - مستأنف" بتهم "تبديد" حال تردده على محل إقامته، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها. 

قطاع الأمن العام الإعدام قتل عمد

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