السجن المشدد 3 سنوات غيابيا للقيادة تحت تاثير المواد المخدرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق نقل غيابيا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 20 الف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بتعاطي المواد المخدرة قيادة سيارة تحت تأثير المخدر صدر الحكم وبعضوية كل من المستشار وائل رجب فوده، والمستشار معتز نور الدين حسن، والمستشار إبراهيم حسيني فايد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

بلاغ بقيام المتهم صدم أسرة بسيارته

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 15643 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بقيام المتهم بالاصطدام بالمجني عليه وأسرته بالطريق العام عقب تعاطيه المخدرات بدائرة القسم.

التحريات كانت متعاطي المخدرات وصدمهم من الخلف

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة أنه حال قيادة المجني عليه " ا.م.ح" دراجته البخارية ، وبرفقته زوجته وابنتيه يمين الطريق العام فؤجي بمصابيح الإنارة لسيارة نقل قيادة المتهم "ع.ه.ح" سائق من خلفة عاكسة للضوء حال سيره متجاوزا السرعة المقررة قانونا فاصتدم بالمجني عليه وأسرته من الخلف مما أدى إلى انقلاب الدراجة البخارية، وتسبب في إصابتهم بالتقرير الطبية ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي مركز السموم بالمستشفى الجامعي تبين من تحليل العينه المأخوذة منه إيجابية تعاطية مخدر الحشيش أثناء القيادة ، وبعرضه علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم في جلستها.



كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد النبي عبد المطلب، رئيس المحكمة، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات غيابيا ، وتغريمه مبلغ مالي 10 آلاف جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ، بعد اتهامه بتعاطي المواد المخدرة في الطريق العام وتعريض حياة المواطنين للخطر أثناء القيادة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سمير عبد السميع علي، والمستشار أشرف سامي سعد، والمستشار وائل محمد صبري، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن.

ترجع أحداث القضية رقم 10431 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، بضبط المتهم في حالة سكر وتعاطي المخدرات بدائرة القسم .

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، أنه حال المرور الأمني لتفقد شوراع القسم ، تبين وجود مشاجرة بين المتهم "ح.ع.ع" سائق ، وبين "م.ف.ع"، وراكب بسبب الخلاف علي الأجرة ، وأثناء الفحص قد تلاحظ وجود رائحه كحولية من فم المتهم.



وبمواجهة المتهم أدلى بكلمات غير مفهومة استخلص منها عدم حمله لتراخيص السيارة وبتفتيش السيارة عثر علي علبة صفيح لمادة كحولية بباب السائق، وتبين من صحة الواقعة أن المتهم يقود السيارة تحت تأثير السكر وتعاطية مخدر الحشيش.

وتحرر محضر بالواقعة، وثبت من تقرير المستشفي الجامعي أن المتهم يعاني من اشتباه سكر خفيف وتبين من تقرير مركز السموم، أن العينه المستخلصة من المتهم اثبت إيجابية مخدر الحشيش ، وتولت النيابة التحقيق ،التي أمرت بإحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.