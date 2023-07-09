المشدد 3 سنوات غيابيًا لسائق للقيادة تحت تأثير المخدر بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين سائق بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات غيابيًا، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالقيادة تحت تأثير المخدرات، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز والمستشار هيثم وجية محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

ترجع أحداث القضية برقم 628 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بأمن ميناء الإسكندرية، إخطارا من ضباط البحث الجنائي بضبط المتهم أثناء قيادته سيارة تحت تأثير المخدرات بدائرة قسم شرطة ميناء الإسكندرية.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، أنه أثناء القيام بحملة مرورية استوقفت القوة الأمنية المتهم "م.أ.ف"، سائق، وحال مناقشته عن التراخيص اشتبه في كونه واقعا تحت تأثير مخدر.

فتم عرضه علي إجراء التحليل بالكاشف الاستدلالي من قبل فني معمل التحاليل الطبية المرافق للحملة الذي جاءت نتيجته إيجابية تعاطي لمخدر الحشيش، وبمواجهته أقر بتعاطيه المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وثبت من تقرير مركز الإسكندرية للسموم بالمستشفي الجامعي، إيجابية تعاطي المتهم لمخدر الحشيش، وأن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، وبعد الاطلاع علي قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية.